La exposición de Las Edades del Hombre en Zamora se prolonga hasta mayo

Lunes, 23 Marzo 2026 13:31

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha visitado la XXVIII edición de Las Edades del Hombre que, bajo el título de ‘EsperanZa´, albergan la Iglesia de San Cipriano y la Catedral de Zamora, donde ha anunciado la ampliación de la muestra hasta el próximo 3 de mayo, prorrogando así su cierre previsto para el 5 abril.

Las últimas cifras de visitantes, más de 130.000 desde el pasado 16 de octubre, las previsiones con el volumen actual de reservas y la proximidad de la Semana Santa avalan esta decisión que supondrá un nuevo impulso para el desarrollo económico y social de la provincia de Zamora.

Durante su intervención, Fernández Mañueco ha destacado el respaldo de la Junta de Castilla y León a este evento cultural, que refleja el compromiso con la conservación, gestión y difusión del valioso patrimonio cultural y religioso de la Comunidad. Además, ha agradecido la labor realizada por las distintas instituciones, entidades y patrocinadores y, especialmente, por la Fundación Edades del Hombre, por su disposición para prorrogar las fechas de esta muestra.

‘EsperanZa’ ha puesto de manifiesto el éxito de una edición más de Las Edades del Hombre donde los visitantes han destacado la calidad de las obras seleccionadas, el montaje integrado en los templos y la temática del relato. Además, las propuestas novedosas en esta edición, como la experiencia inmersiva de realidad virtual en la Catedral y el programa educativo escolar y familiar que se desarrolla en la Iglesia de San Isidoro, han contado con una gran acogida.

La ampliación de la muestra hasta el próximo 3 de mayo no será obstáculo para que el Cristo de las Injurias y el Yacente de Gregorio Fernández vuelvan a ser protagonistas de la Semana Santa de Zamora y Valladolid, respectivamente.

'EsperanZa', la XXVIII edición de Las Edades del Hombre

La XXVIII edición de Las Edades del Hombre se compone de 85 obras destacadas procedentes de Castilla y León y otros puntos de España y Portugal.

Se dividen en un preludio que se localiza en la Iglesia de San Cipriano y tres ‘Momentos’ que se ubican en la Catedral de El Salvador y que llevan por nombre ‘Pasión’, ‘Resurrección’ y ‘Misión’.

La muestra atesora en su recorrido a algunos de los mejores artistas de la historia del arte, como El Greco, Francisco de Goya, Gregorio Fernández, Juan de Juni, Zurbarán, Berruguete o Salzillo. Sus obras comparten relato con otros autores contemporáneos como Venancio Blanco o Pablo Gargallo.

Un aspecto destacado de la exposición es la presencia, por primera vez en la historia de Las Edades del Hombre, de dos artistas universales con carácter singular en sus obras: Diego de Velázquez, con una Inmaculada procedente de la Iglesia de la Magdalena de Sevilla; y Pablo Picasso, con una Anunciación del Museo Picasso de Barcelona. Además, artistas zamoranos de renombre como Antonio Pedrero, Tomás Crespo, Ele Pozas o Satur Vizá desempeñan un destacado papel en esta XXVIII edición de Las Edades del Hombre.