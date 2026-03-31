La edición de "Conciliamos" para esta Semana Santa logra récord de participación

Martes, 31 Marzo 2026 13:46

El programa "Conciliamos" ha logrado esta Semana Santa otro récord al reunir 3.701 niños y crecer casi 400 respecto al pasado año.

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha visitado hoy a los participantes del programa ‘Conciliamos’ en el colegio público Joaquín Díaz de La Cistérniga, en Valladolid.

En estas fechas se encuentra activo el programa para la Semana Santa, en el que 3.701 niños disfrutan, juegan y aprenden en los centros adscritos para que sus padres puedan continuar con toda normalidad sus actividades profesionales.

Blanco ha podido saludar a los 55 niños que, durante estos días, se encuentran participando en ‘Conciliamos’.

El programa ‘Conciliamos’, es una iniciativa de la Junta para que los padres con hijos de entre 3 y 12 años —o 14 cuando precisen de necesidades educativas especiales— puedan conciliar familia y trabajo los días laborales no lectivos.

De este modo, durante las vacaciones de verano, Navidad, Semana Santa y los días de Carnaval, los niños reciben una atención lúdica mientras sus padres se encuentran realizando sus actividades profesionales.

Es decir, uno de los requisitos para inscribirse en esta iniciativa es que la familia necesite conciliar precisamente porque los progenitores se encuentran laboralmente activos.

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades cerró 2025 con 25.451 participantes en todas las ediciones, 3.224 niños más que en 2024, es decir, un 15 % más. De ellos, el 49,5 % participantes son del medio rural.

En esta edición de Semana Santa, participan un total de 3.701 menores, según los datos que se disponen hasta la fecha, frente a los 3.312 de la edición del año pasado, es decir, 389 más. También ha crecido el número de centros, 141 frente a los 122 de la Semana Santa de 2025.

De este modo, durante esta Semana Santa, los centros escolares adheridos abren sus puertas —previo convenio con los Ayuntamientos, encargados del mantenimiento, mientras que la Junta financia monitores, materiales y contenidos— para que los menores participen en talleres y otras actividades, como deportes o yincanas, que combinan aprendizaje y diversión.

Tratándose de una apuesta prioritaria del Gobierno autonómico, el programa ‘Conciliamos’ lleva desde 2013 con los precios congelados.

Las familias abonan la cuantía correspondiente en función de la renta: es gratuito para aquellas cuyos ingresos no superen los 9.000 euros, las familias numerosas de categoría especial, si alguno de sus miembros es víctima del terrorismo o de violencia de género o tengan menores bajo el sistema de protección a la infancia o se hayan hecho cargo de niños de otras nacionalidades que se encuentren dentro de un programa de acogida temporal.

Mientras, aquellas familias con una renta entre los 9.000 y los 18.000 euros abonarán cuatro euros al día, mientras que el precio será de seis euros si superan ese umbral.

Para que esta iniciativa pueda desarrollarse, es necesaria la concurrencia de un número mínimo de niños en función de la población del municipio: en las localidades de menos de 3.000 habitantes, se precisa de un mínimo de cinco participantes, mientras que, en las comprendidas entre 3.000 y 20.000, son ocho.

Para los municipios más grandes, una quincena.

Es decir, la condición es que se inscriba al menos ese número de menores, pues ya no hay requisito de número de habitantes.

Además, en aquellos núcleos de población de más de 20.000 habitantes, hay posibilidad de servicio de comedor.

Este programa es crucial para todos los progenitores trabajadores de Castilla y León, puesto que tienen la opción de dejar a sus hijos en un entorno seguro, divertido y de aprendizaje mientras ellos pueden continuar sus labores profesionales con total normalidad.

Además, con la extensión total de este recurso a cualquier rincón de la Comunidad, la Junta cumple con el compromiso de ampliar los servicios de conciliación a todo el territorio, sobre todo al medio rural.

‘Conciliamos incluye’

En aras de fomentar la igualdad de oportunidades entre todos los niños castellanos y leoneses, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades impulsó la variante inclusiva del programa: ‘Conciliamos incluye’, que echó a andar en 2021 y está dirigido a niños de entre 3 y 12 años que acudan a centros de alta complejidad socioeducativa incluidos en el ‘Programa 2030’ —impulsado por la Junta para mejorar, precisamente, la situación social y educativa de estos entornos—.

También se desarrolla en periodos vacacionales, con la salvedad de que estos niños pueden asistir, aunque sus padres no presenten necesidades específicas de conciliación.

No obstante, cuando se perciba que estos menores precisen de un mayor apoyo para lograr mantenerlos dentro de un ambiente socioeducativo adecuado, podrán asistir a esta variante de ‘Conciliamos’, en aras de favorecer una mayor y mejor integración social.

Esta iniciativa se desarrolla en colaboración con las entidades del Tercer Sector, por ser más conocedoras de estas realidades al trabajar a pie de calle.