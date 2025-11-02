Los presupuestos de la Comunidad para 2026 se debatirán el 22 y 23 de diciembre

Domingo, 02 Noviembre 2025 14:22

Los presupuestos de la Comunidad para 2026 se debatirán en pleno el 22 y 23 de diciembre, según el calendario aprobado por La Junta de Portavoces de las Cortes de Castilla y León.

El pleno arrancará el día del sorteo de la Lotería de Navidad, el 22 de diciembre, al día siguiente de las elecciones en Extremadura, y concluirá la víspera de Nochebuena, según ese calendario.

Antes, el 20 de noviembre será el plenario en el que se analizarán las enmiendas a la totalidad que se presenten a las cuentas, que ya han anunciado al menos los procuradores del Grupo Mixto Francisco Igea y el de Podemos Pablo Fernández, y el PSOE-

Del 10 al 14 de noviembre se sucederán las comparecencias de los consejeros en la Comisión de Economía para detallar lo que corresponde a sus departamentos para el 2026.

Tras el pleno del debate a la totalidad, el 21 vencerá el plazo para presentar la enmiendas parciales, en el caso de que las Cuentas hayan logrado pasar el trámite del debate a la totalidad.

Además, habrá otros dos plenarios el 25 y 26 de noviembre y el 16 y 17 de diciembre, donde deben convalidarse los decretos ley de la Junta sobre el nuevo operativo de incendios forestales de la comunidad.