Vaciadísima

Jueves, 26 Septiembre 2024 08:40

Mario González incide en la falta de democracía de la que adolece el régimen surgido en la Constitución de 1978, donde el sistema político está en manos del PP y PSOE, y que a pesar, de sus acusaciones mutuas y recíprocas, han condenado a la provincia, en 45 años, a estar vaciadísima.

Vaciadísima

Algunas veces se me ocurren cosas que, en un primer momento, pudieran parecer insensateces. Lo parecen porque no concuerdan con el marco mental y político que nos han inculcado desde niños. El marco de una democracia que realmente no existe pero que se sujeta en un adoctrinamiento total –sobre varias generaciones- que nos obliga a pensar dentro del marco diseñado por la PPSOE, hasta el punto de que resulta poco menos que imposible cuestionarse el mismo. Así las cosas, cualquier pensamiento racional que no encaje dentro de ese molde mental creado por la PPSOE se nos antoja, de primeras, una insensatez.

En la pandemia tuve la epifanía de ‘la PPSOE’. Ese tinglado creado en las sombras de la oscura Transición, por el PP y por el PSOE, para mantenerse en el poder emulando al General. Desde entonces se presentan como fuerzas antagónicas, aprovechando el mito de las Dos Españas, cuando están conchabados en la intimidad. Un modelo –el de la PPSOE- que es el único capaz de explicar el devenir de España durante los últimos 45 años: una sucesión de políticas tibias, cuando no directamente equivocadas, donde un partido las aprueba y su alter ego no las corrige, sino que las ratifica. Una sucesión de hechos consumados y de absoluta irresponsabilidad que ha dado con España en la irrelevancia política y económica a nivel mundial, pasando de la 8ª a la 16ª potencia en muy pocos años (y bajando).

Esto no hubiese sucedido nunca de haber tenido una auténtica democracia con la soberanía nacional en manos del Pueblo. Esto ha sucedido porque en España no existe una democracia real sino únicamente el contubernio de la PPSOE que falsea todo lo demás. La denuncia de este hecho, sin embargo, no cabe en nuestra cabeza. La PPSOE usa todos los recursos del Estado para mantenerte polarizado y dentro de su modelo con el único objetivo de mantenerse en el poder (igual que el General). Utilizan a los miles y miles de comisarios políticos que han conseguido colocar en todas las instituciones y cuentan con la cobertura de los grandes medios de desinformación que no solo nos administran un NODO 24/7 sino que también cancelan cualquier discurso crítico. Así han conseguido modelar tú forma de pensar y de sentir.

El sistema, poco a poco, va perdiendo fuelle, aunque todavía hay 11 millones que siguen votando a la PPSOE. Otros muchos, racionalmente, les han abandonado ya ante las traiciones continuas y el autoritarismo creciente. No obstante, los separatistas, que antes se conformaban con pasta y ahora tienen una agenda política propia, y ese Resto de España que empieza a hacer lo mismo harto ya del abandono y la discriminación que les ha deparado la ejecutoria de la PPSOE, complican sobremanera poder conformar las mayorías a las que estaba acostumbrada la PPSOE y, cuando eso sea ya inviable, la PPSOE tendrá que salir de las sombras para retener el poder coaligándose de alguna manera.

Ese extremo ya se vislumbra, a nivel nacional, con JxCat dejando en la estacada al PSOE y, en Castilla y León, con VOX haciendo lo propio con el PP. Lo hacen porque la PPSOE nunca cumple con lo que pacta. En Soria, el sustazo de Soria ¡Ya! con tres procuradores en Cortes en las últimas autonómicas –a pesar de su ridícula no concurrencia a las municipales- unido al nuevo despertar del discurso de la España Vaciada ante el atentado que supone la financiación singular para Cataluña, han provocado que el PP y el PSOE presenten, abierta y conjuntamente en el Ayuntamiento de Soria, unas mociones reclamando, tanto al Estado como a la CCAA, más pasta y medidas para combatir la despoblación. Con ello no pretenden hacer nada sino arrinconar a una Soria ¡Ya! a la que temen en los próximos comicios. La esquizofrenia es de tal calibre –se piden a sí mismos las medidas que previamente ellos mismos se niegan a implementar- que constituye la prueba del algodón tanto de la existencia real de la PPSOE como de su absoluta inoperancia a todos los niveles.

Las declaraciones de Benito Serrano y Carlos Martínez, el primero pidiéndole a Soria ¡Ya! que dejase de hablar de la “Soria vaciada” y el segundo señalando los deberes que adquirían ambos grupos «nosotros con el Gobierno y ustedes con la Comunidad Autónoma», rematan el sainete de la PPSOE en Soria. Vivir para ver. Lo peor y más cierto es que Soria no está vaciada, sino vaciadísima, y que ese vaciado es obra de una PPSOE que no ha tenido para con Soria ni decencia, ni caridad, ni siquiera un poquito de dignidad.

Ahora con toda su cara dura nos vuelven a prometer lo que no les ha dado la gana hacer ¡en los últimos 45 años! ¡Ya les vale! Espero que no tengas, querido lector, la memoria tan vacía como estos falsarios han dejado a la provincia de Soria y que te acuerdes muy bien y para siempre de que, con la PPSOE, Soria no va a ninguna parte. Vota por cualquier otra opción, pero por favor olvídate de la PPSOE tanto como ella se ha olvidado de ti.

Mario González Casado. Abogado. Mautiko Abogados.