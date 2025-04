CC.OO. acusa a Ayuntamiento de Soria de discriminar a trabajadora por estar embarazada

Miércoles, 02 Abril 2025 14:12

En pleno siglo XXI, todavía hay mujeres que ven dificultada su carrera profesional simplemente por estar embarazadas. Sucede en el Ayuntamiento de Soria, cuyo equipo socialista de Gobierno presume de igualdad sin tener aprobado el plan, según ha denunciado hoy Comisiones Obreras.

Esto es precisamente lo que ha ocurrido en el Ayuntamiento de Soria, donde una trabajadora ha sido discriminada y se está bloqueando la formalización de un contrato de socorrista, únicamente por su estado de gestación, sin contemplar que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales protege esta situación, observando la obligatoriedad de adaptar el puesto a la situación de la gestante, como ya ha ocurrido con otras trabajadoras.

La trabajadora presenta un estado avanzado de gestación y en el momento de formalizar dicho contrato, se le indicó que no podría aceptarlo, aunque más tarde, y "quién sabe si con la intención única de dejar pasar el tiempo, fue derivada de un departamento a otro sin una solución inmediata".

Dicho contrato debió formalizarse hace ya dos semanas, mientras se producía una peregrinación de la futura trabajadora por distintos departamentos municipales, donde los argumentos que se le proporcionaban constituían más bien un discurso paternalista digno de un gobierno que nada debería tener con el que actualmente impera en el Ayuntamiento.

Como si de una discapacidad o enfermedad se tratase, la futura madre fue derivada a Servicios Sociales, donde se le indicó que al no tener el Ayuntamiento un Plan de Igualdad al que acogerse, no podían atender su demanda. Obvio, esta situación no es competencia de Servicios Sociales.

Este hecho derivó finalmente el lunes en el cierre de una de las piscinas municipales.

"Lo más indignante es que esta decisión viene de una institución pública que, además, cuenta con una Concejalía de Igualdad. ¿De qué sirve tener políticas de igualdad si no se aplican cuando realmente importa? La maternidad no puede ser un obstáculo para el desarrollo profesional de ninguna mujer, y mucho menos en una administración que debería ser ejemplar en este sentido", ha denunciado el sindicato.

Especialmente sangrante para el sindicato resulta la circunstancia de que hace unas semanas el propio alcalde se desplazaba a Nueva York para participar en el Foro Internacional Impulsando Alianzas Feministas por la Igualdad defendiendo allí lo que aquí niega.

Este caso no es solo un ataque a una trabajadora, sino un golpe directo a los derechos de todas las mujeres que, todavía hoy, se ven obligadas a elegir entre su futuro laboral y su vida personal.

"La ley es clara: discriminar a una mujer por estar embarazada es ilegal. Pero más allá de lo legal, ¿dónde queda la humanidad? Exigimos explicaciones al Ayuntamiento de Soria y, sobre todo, soluciones. No basta con discursos o compromisos vacíos. Queremos garantías de que esto no volverá a suceder, porque ninguna mujer debería sentir miedo o incertidumbre laboral por el hecho de ser madre", ha reclamado Comisiones Obreras.