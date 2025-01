Izquierdo (PP): "Si Martínez lleva gestión de Soria a Junta, Mañueco no tiene competencia"

Viernes, 10 Enero 2025 10:14

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Soria, Belén Izquierdo, ha asegurado hoy que si el todavía alcalde de Soria, Carlos Martínez, lleva la gestión de la ciudad a la Junta, el presidente Alfonso Fernández Mañueco puede estar tranquilo, porque no tendrá competencia.

La portavoz del grupo popular ha comparecido en rueda de prensa para señalar que se ha confirmado lo que muchos sorianos sospechaban y es que Martínez anteponen los intereses del partido a los de la ciudad, porque al asumir la responsabilidad regional deja claro que su prioridad está en su futuro político en la Junta,

“Lleva meses jugando a esta posibilidad Ahora el abandono se hace patente. Su mente ha estado y está en Valladolid. Seguramente calculando un posible adelanto electoral o configurando su equipo”, ha apuntado.

Carlos Martínez no terminará esta legislatura como alcalde, ha sentenciado Izquierdo, que ha recordado que, como muy tarde, las elecciones autonómicas se celebrarán en 2026, cuando las elecciones municipales serán en mayo de 2027.

“Sabe que su gestión empieza a desmoronarse. Los despropósitos de su equipo son evidentes Llevamos cuatro legislatura con un PGOU que no avanza”, ha puesto como ejemplo.

“Casos como el de la quinta planta es el ejemplo más práctico”, ha apuntado.

Atascos, problemas de aparcamientos, inundaciones, los servicios básicos bajo mínimos, subida reiterada de impuestos para cuadrar las cuentas… son un carrusel de problemas que tiene la ciudad.

“Todo son parches y falta de planificación”, ha censurado.

Para Izquierdo, la devolución de subvenciones demuestra la gestión lamentable.

“Si este caos lo lleva a la Junta, Mañueco puede estar tranquilo: no tiene competencia”, ha ironizado.

En cuanto a la posible lucha por la sucesión interna en el PSOE, Izquierdo ha señalado que es un asunto que deben adoptar el PSOE.

Izquierdo ha asegurado que el proyecto del PP que ella encabeza en el Ayuntamiento, debería tener continuidad en la próxima legislatura.

“Me gustaría ser alcaldesa, pero no quiere decir que vaya a ser la candidata. Me pongo a disposición del partido”, ha espetado.

Izquierdo ha asegurado que el PP tiene uin proyecto serio y lo lógico es que tenga continuidad, como ha dicho el presidente del PP de Soria.

“Siempre he dicho que me he presentado para ser alcaldesa”, ha apuntado.