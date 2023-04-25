San Juan: 34 propuestas para el cartel de fiestas
Treinta y cuartos propuestas se han presentado para convertirse en el cartel de las fiestas de San Juan 2023. A partir de mañana miércoles, los carteles estarán repartidos por diferentes comercios de la ciudad.
Adjudicadas las tajadas de las fiestas de San Juan
Nº LEMA ESTABLECIMIENTO DIRECCIÓN
1 TRADICIÓN ROBERTO PARÍS ESTUDIOS, 9
2 UN POQUITO DE AQUÍ Y UN POQUITO DE ALLA CASA BELLA EL COLLADO, 17-L5
3 CÓDIGO DE VESTIMENTA JOYERÍA BELTRAN EL COLLADO, 20
4 ESENCIAS DE SORIA MULTIOPTICAS MONREAL EL COLLADO, 31 BJ
5 ICONOS MULTIOPTICAS MONREAL EL COLLADO, 31 BJ
6 BRAMIDOS DE FIESTA JOYERIA MONREAL * EL COLLADO, 31 BJ
7 DE TIERRA GANADERA, TORMENTA SANJUANERA JOYERIA MONREAL * EL COLLADO, 31 BJ
8 SOL, VINO Y TOROS ANTON Y CACHO EL COLLADO, 44
9 MANTORO ANTON Y CACHO EL COLLADO, 44
10 SORIA QUE LINDA ERES …. ANTON Y CACHO EL COLLADO, 44
11 UNAS FIESTAS PARA TOD@S ÑEKA ADUANA VIEJA, 2
12 FIESTA Y TRADICIÓN PAPELERIA &HOBBY SORIA ADUANA VIEJA, 10
13 DE ALEGRE MOVIDA, DE VINO Y DE SOL PAPELERIA &HOBBY SORIA ADUANA VIEJA, 10
14 LA SACA LA LUNA LENCERÍA CONDES DE LERIDA, 2
15 EMBRUJO SANJUANERO PERFUMERIA AQUABEL LA ECONÓMICA, 8 Local
16 COLLAGE SANJUANERO MODA INTIMA S.M. PUERTAS DE PRO, 6
17 PIÑORRO Y PIÑORRA SM DECOR PUERTAS DE PRO, 11
18 SAN ANTONIO SALDOS MUÑOZ NUMANCIA, 8
19 SAL A CELEBRAR SALDOS MUÑOZ NUMANCIA, 8
20 JEROGLIFICO MARINO ALIMENTACIÓN NUMANCIA, 9
21 IMPRESIONES MARY SATUR NUMANCIA, 10
22 SORIA BRINDA AL CIELO MARY SATUR NUMANCIA, 10
23 UNAS FIESTAS LLENAS DE COLOR TWIDD NUMANCIA, 26
24 AL DESPERTAR TWIDD NUMANCIA, 26
25 PICASSORIA 2023 TEYMA NUMANCIA, CJON. PREGONERO
26 FAROLILLOS SANJUANEROS TEYMA NUMANCIA, CJON. PREGONERO
27 DESAFÍO SAN JUAN TEYMA NUMANCIA, CJON. PREGONERO
28 CUANDO JUNIO SE VISTE DE SOLES …. TEYMA NUMANCIA, CJON. PREGONERO
29 EL RETORNO NOEBE MODA PLAZA LA BLANCA, 2 BJ
30 JUEVES, LA SACA DECOR HOGAR TEXTIL CORTES, 3 BJ
31 MI TIERRA DUENDE MODA INFANTIL NICOLAS RABAL, 3
32 SORIA SANJUANERA DUENDE MODA INFANTIL NICOLAS RABAL, 3
33 CAMINO SORIA DUENDE MODA INFANTIL NICOLAS RABAL, 3
34 COLORES DE FIESTA CASUAL HOME SAGUNTO, 4