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San Juan: 34 propuestas para el cartel de fiestas

Treinta y cuartos propuestas se han presentado para convertirse en el cartel de las fiestas de San Juan 2023. A partir de mañana miércoles, los carteles estarán repartidos por diferentes comercios de la ciudad.

            
Nº     LEMA   ESTABLECIMIENTO    DIRECCIÓN
1    TRADICIÓN    ROBERTO PARÍS    ESTUDIOS, 9
2    UN POQUITO DE AQUÍ Y UN POQUITO DE ALLA    CASA BELLA    EL COLLADO, 17-L5
3    CÓDIGO DE VESTIMENTA    JOYERÍA BELTRAN    EL COLLADO, 20
4    ESENCIAS DE SORIA    MULTIOPTICAS MONREAL    EL COLLADO, 31 BJ
5    ICONOS    MULTIOPTICAS MONREAL    EL COLLADO, 31 BJ
6    BRAMIDOS DE FIESTA    JOYERIA MONREAL *    EL COLLADO, 31 BJ
7    DE TIERRA GANADERA, TORMENTA SANJUANERA    JOYERIA MONREAL *    EL COLLADO, 31 BJ
8    SOL, VINO Y TOROS    ANTON Y CACHO    EL COLLADO, 44
9    MANTORO    ANTON Y CACHO    EL COLLADO, 44
10    SORIA QUE LINDA ERES ….    ANTON Y CACHO    EL COLLADO, 44
11    UNAS FIESTAS PARA TOD@S    ÑEKA    ADUANA VIEJA, 2
12    FIESTA Y TRADICIÓN    PAPELERIA &HOBBY SORIA    ADUANA VIEJA, 10
13    DE ALEGRE MOVIDA, DE VINO Y DE SOL    PAPELERIA &HOBBY SORIA    ADUANA VIEJA, 10
14    LA SACA    LA LUNA LENCERÍA    CONDES DE LERIDA, 2
15    EMBRUJO SANJUANERO    PERFUMERIA AQUABEL    LA ECONÓMICA, 8 Local
16    COLLAGE SANJUANERO    MODA INTIMA S.M.    PUERTAS DE PRO, 6
17    PIÑORRO Y PIÑORRA    SM DECOR    PUERTAS DE PRO, 11
18    SAN ANTONIO    SALDOS MUÑOZ    NUMANCIA, 8
19    SAL A CELEBRAR    SALDOS MUÑOZ    NUMANCIA, 8
20    JEROGLIFICO    MARINO ALIMENTACIÓN    NUMANCIA, 9
21    IMPRESIONES    MARY SATUR    NUMANCIA, 10
22    SORIA BRINDA AL CIELO    MARY SATUR    NUMANCIA, 10
23    UNAS FIESTAS LLENAS DE COLOR    TWIDD    NUMANCIA, 26
24    AL DESPERTAR    TWIDD    NUMANCIA, 26
25    PICASSORIA 2023    TEYMA    NUMANCIA, CJON. PREGONERO
26    FAROLILLOS SANJUANEROS    TEYMA    NUMANCIA, CJON. PREGONERO
27    DESAFÍO SAN JUAN    TEYMA    NUMANCIA, CJON. PREGONERO
28    CUANDO JUNIO SE VISTE DE SOLES ….    TEYMA    NUMANCIA, CJON. PREGONERO
29    EL RETORNO    NOEBE MODA    PLAZA LA BLANCA, 2 BJ
30    JUEVES, LA SACA    DECOR HOGAR TEXTIL    CORTES, 3 BJ
31    MI TIERRA    DUENDE MODA INFANTIL    NICOLAS RABAL, 3
32    SORIA SANJUANERA    DUENDE MODA INFANTIL    NICOLAS RABAL, 3
33    CAMINO SORIA    DUENDE MODA INFANTIL    NICOLAS RABAL, 3
34    COLORES DE FIESTA    CASUAL HOME    SAGUNTO, 4
            

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