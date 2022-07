Rubén Sanz corta dos orejas en su regreso a Soria

Sábado, 02 Julio 2022 21:18

Cuatro orejas se han cortado en la segunda de la feria taurina de San Juan, con el torero soriano Rubén Sanz como uno de los protagonistas.

Corrida de toros Sábado Ages, Desafío ganadero Monteviejo-Los Maños. Para Rafaelilo,José lito Adame(sustituye al anunciado Curro Diaz) y Rubén Sanz. Menos de media plaza en tarde calurosa pero nublada. El público hace saludar a su paisano Rubén Sanz al romper el paseíllo.

Crónica taurina: Adolfo Sainz

El primer toro de Monteviejo es devuelto por caerse en los dos primeros tercios.Sale el sobrero un toro del mismo hierro y más fuerte que ha desarrollado peligro pese a lo cual Rafaelillo con mucho oficio lo ha podido torear con varios pases por alto y matando de pinchazo y bajonazo siendo silenciada su labor.

El murciano ha estado solvente con él.

El mejicano Joselito Adame ha estado muy bien con el segundo de la tarde otro toro de Monteviejo,serio,que se desplazaba bien pero también con escasa fuerza.Su faena a más ha tenido en dos buenas series con la derecha su momento más álgido.La pena es que pinchó dos veces antes de darle una buena estocada por lo que ha perdido la oreja.El público guardó silencio tras

escuchar el torero un aviso por alargar su labor.

El soriano Rubén Sanz volvía a su plaza después de 8 años y ha contado con el cariño de sus paisanos.El toro de Los Maños le ha valido para gustarse en una faena breve por ambas manos brindada al Maestro José Luis Palomar.

Series cortas con muletazos bellos destacando la lentitud de los mismos.Pena que el toro terminara cayéndose dejándonos el buen regusto de un toreo muy personal. El público le ha premiado con las dos orejas tras matarlo de una estocada defectuosa y un descabello,aplaudiendo también al buen toro.Mereció la pena la espera de estos años por este triunfo.

Sus naturales ahí quedan para quien los haya sabido disfrutar

Se le ha visto tranquilo y seguro.

El cuarto, de Los Maños,ha sido un toro que no ha humillado nada y ante el que Rafaelillo ha vuelto a demostrar su oficio en una faena basada en los pases por alto y en una serie con la derecha sin la ayuda. Lo mejor de su actuación ha sido el espadazo con el que lo ha liquidado que le valido para cortar la oreja

Al buen quinto, de Los Maños, el mejicano le hace una faena de torero cuajado.Desde el recibo a la verónica con larga de remate pasando por el quite por chicuelinas a una faena soberbia por ambas manos con grandes tandas de muletazos todo ello rematado con una perfecta estocada.Gran tarde de Adame que aprovecha y exprime al toro gustándose y llegando mucho al tendido. Por la puerta de la sustitución pero conquistando con mérito y buen toreo las dos orejas.

El que cerraba plaza de Monteviejo ha salido complicado y difícil,muy a contraestilo del soriano pues se metía y echaba la cara arriba.Aquí se han visto las carencias del torero que ha optado por abreviar. Tras pinchar y darle una estocada con el enfado del respetable. Enfado que se ha acrecentado cuando Rubén ha pretendido salir en hombros junto a Adame por lo que ha preferido bajarse de sus costaleros y salir a pie.

Termina la corrida en la a pesar de llamarse desafío ganadero la verdad es que no hemos visto ningún gran toro,aunque evidentemente la balanza se ha declinado por los toros de Los Maños.