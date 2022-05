Propuesta para los carteles taurinos de San Juan

Jueves, 05 Mayo 2022 21:00

El Consejo Asesor Taurino ha propuesto el cartel para el ciclo taurino de San Juan, que organizará la empreas Tauroemoción. Morante de la Puebla, Cayetano y Juan Ortego componen la terna del Domingo de Calderas.

Para el Miércoles el Pregón, la empresa ha propuesto una corrida de rejones, con toros de Luis Rejón, para Rui Fernandez, Diego Ventura y Leonardo.

El Jueves La Saca, las vaquillas serán de la ganadería de Toros de Fuenterroble.

El Viernes de Toros, los seis novilleros propuestos son Tristán Barroso (Escuela Taurina de Badajoz), Ignacio Bonet (E.T. Huesca), Alberto Donaire (E.t. Valencia), Joel Ramírez (E.T. Yiyo, de Madrid), Jarocho (E.T. Salamanca) y Juan José Jurado (E.T. Jaén).

Para el Sábado Agés, el cartel estará formado por Rafaelillo, Curro Díz y el torero soriano Rubén Sanz, que se enfrentarán a toros de la ganadería de Monteviejo-Los Maños.

Y el Domingo de Calderas, el cartel estará formado por Morante de la Puebla, Cayetano y Juan Ortego, con toros de la ganadería Fuente Ymbro.