Convocados trofeos de Peña Taurina Soriana

Sábado, 25 Junio 2022 15:58

La Peña Taurina Soriana, una vez recobrada la normalidad en cuanto a las Fiestas de San Juan de Soria se refiere, ha convocado sus cuatro trofeos de la feria taurina de San Juan.

Los trofeos son los siguientes, relacionados por orden de antigüedad:

- XXXIX OREJA DE PLATA (A la mejor faena de muleta, incluida la suerte suprema, de Matador de Toros).

Fue fundado este galardón en el año 1982, siendo los siguientes Matadores de Toros los que lo consiguieron, en su momento: Paco Ojeda (1983), Tomás Campuzano (1985), José Ortega Cano (1986), José Miguel Arroyo Delgado JOSELITO (1991, 1992 y 2001), excepcionalmente el novillero soriano (q.e.p.d.) Diego Redondo Tejero (1997), José Pedro Prados EL FUNDI (1999), David Castro LUGUILLANO (2000), David Fandila EL FANDI (2004), desposeído por no acudir a recogerlo; Salvador Cortés (2005), Jesús Janeiro JESULÍN DE UBRIQUE (2006), desposeído por no acudir a recogerlo; Daniel Luque (2007), desposeído por no acudir a recogerlo; Enrique Ponce ex aequo con Rubén Sanz (2011), Sebastián Castella (2012), desposeído por no acudir a recogerlo; Iván Fandiño (q.e.p.d.) (2013 y 2014); Paco Ureña (2016), José Mª Manzanares (Hijo) (2017), desposeído por no acudir a recogerlo; Enrique Ponce (2018), desposeído por no acudir a recogerlo y Emilio de Justo (2019). El resto de convocatorias fueron declaradas DESIERTAS.



- XXXVI MEMORIAL VICENTE RUIZ (Al novillero más destacado de los intervinientes en las dos novilladas tradicionales del Viernes de Toros)

Fue fundado este galardón en el año 1985, en memoria del infortunado novillero soriano Vicente Ruiz Sainz EL CHINCHE, fallecido en 1935 como consecuencia del brutal topetazo que recibió en el abdomen en la mañana del Viernes de Toros de aquel año, causado por el sexto novillo, de la ganadería de Orive, perteneciente a la Cuadrilla de San Miguel. Literalmente lo reventó y, pese a la operación practicada en su propio domicilio de la calle del Ferial, los médicos no consiguieron recuperarlo para la vida.

La nómina de novilleros distinguidos con este trofeo es amplísima, destacando nombres como los de Miguelín Murillo, Mariano Jiménez, Nelson Segura, Rafael Sandoval, Niño del Almendral, José Antonio Ortega, Julio Campano, Chicuelín de Tafalla, David Sevilla, Tatín, Fernando Del Toro, Ginés López, Josete, Víctor Barrio (q.e.p.d.) David Fernández, Lagartijo, El Mani, Juan Torres, Pablo Aguado, Carlos Enrique Carmona, Jaime Casas, Alejandro Adame, Arturo Gilio II, Daniel Barbero y Jonathan Anaya.



- XXX ESTOQUE DE PLATA (A la mejor estocada individual de la Feria ejecutada por un Matador de Toros interviniente, atendiendo a ejecución, colocación y efectividad)

En el año 1991 nació este trofeo. Fueron distinguidos con él los diestros José Luis Palomar (1991), José Miguel Arroyo JOSELITO (1992), Miguel Rodríguez (1994), Pepín Liria (1995 y 1997), Víctor Puerto (1996), El Juli (1999), desposeído por no acudir a recogerlo; Jesuli de Torrecera (2004), Manuel Díaz EL CORDOBÉS (2005), desposeído por no acudir a retirarlo; Miguel Ángel Perera (2008), desposeído por no acudir a retirarlo; José Mª Manzanares (Hijo) (2010 y 2017), desposeído por no acudir a retirarlos; Cayetano (2011), desposeído por no acudir a retirarlo; Daniel Luque (2013), desposeído por no acudir a retirarlo; Iván Fandiño (2014), Borja Jiménez (2015), Paco Ureña (2016), Enrique Ponce (2018), desposeído por no acudir a retirarlo.



- XXIV MEMORIAL RAFAEL CHAÍN (Al detalle para el recuerdo)

Fundado en 1997, en honor y memoria de Don Rafael Chaín Magdalena, quien fuera socio fundador de la Peña Taurina Soriana, desempeñando varios cargos directivos en el seno de su Junta Directiva, incluido el de Presidente por varios años y Asesor Técnico de la misma hasta su fallecimiento en 1995. Primera Insignia de Oro de dicha entidad; Asesor Artístico Técnico de la Presidencia de la Plaza de Toros de Soria y otras muchas de la Provincia, como lo fue su padre D. José María Chaín.

Tienen en sus vitrinas este galardón, entre otros, José Pedro Prados EL FUNDI (Matador de Toros), Julio López Martínez (Torero de Plata), la Ganadería de Dª Ana Romero, Rubén Sanz (2) (Matador de Toros); Ramitos (Picador de toros), la Ganadería de Don Adolfo Martín, Alberto López Simón (Matador de Toros), Román Collado (Matador de Toros) y la Ganadería de D. Victorino Martín.