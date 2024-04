El PSOE denuncia falta de servicio de pediatría en Ólvega

Sábado, 13 Abril 2024 14:48

El Grupo Socialista de Ólvega denuncia que el Centro de Salud de Ólvega se ha quedado sin servicio de pediatría desde hace unas semanas.

El PSOE ha señalado en un comunicado que es “lamentable que la Junta de Castilla y León permita que el tercer pueblo con más población de Soria y por tanto, uno de lo que más población infantil tiene en la provincia no disponga de este servicio fundamental y básico”.

Las madres y padres de la localidad vienen denunciando esta situación a la que “nos sumamos y mostramos todo nuestro apoyo, no se puede consentir, es indignante que el gobierno autonómico esté permitiendo la merma de prestaciones sanitarias y que el ayuntamiento olvegueño no esté siendo más reivindicativo”.

La continua excusa de falta de profesionales no puede ser óbice para justificar continuamente la pérdida de médicos en nuestra provincia, “la Junta de Castilla y León no está haciendo sus deberes en materia sanitaria y no desarrolla un plan que haga atractiva la contratación de doctores y otros profesionales en nuestra tierra, lo hemos visto ahora también con la elección de las plazas MIR y los contratos por días que se han registrado, no hay un plan de fidelización de profesionales y no están haciendo atractivas estas plazas”.

Hasta hace unos días, el centro de salud de Ólvega contaba con una pediatra tres veces en semana, según han denunciado los padres, actualmente ya no se cuenta con ella y actualmente no hay ningún facultativo especializado en medicina infantil.

“ Los niños son atendidos perfectamente por los médicos de familia del centro pero consideramos que un pediatra es un servicio esencial, básico e imprescindible y debe estar garantizado en la cartera que ofrece la consejería de sanidad”, ha asegurado.

La falta de pediatra en Ólvega no es nueva.

Hace unos años, esta carencia desembocó en una lucha de un grupo de madres y padres que consiguieron que en Ólvega, pasara consulta un pediatra de lunes a viernes.

Con el tiempo el servicio se había reducido a tres días en semana y ahora lamentablemente a ninguno.

Desde el PSOE de Ólvega se ha exigido una solución inmediata y que la Junta de Castilla y León cubra esta plaza a la mayor brevedad .