Recurso contra granja porcina en Peroniel

Viernes, 18 Noviembre 2022 17:17

La asociación Hacendera, junto con vecinos y otras asociaciones, ha presentado un recurso de alzada contra el proyecto de una granja porcina en Peroniel del Campo, fundamentado en que ya supera el nivel permitido de nitratos.

El recurso de alzada contra el proyecto, según ha explicado Hacendera en un comunciado, se basa en razonamientos legales y en las importantes deficiencias en materia de protección del medio ambiente de las que adolece.

Se cuenta con informes de abogados, de agrónomos expertos en la materia y con datos oficiales contrastados como, por ejemplo, las mediciones de los niveles de nitratos en el agua.

Hacendera se pregunta cómo es posible que, sabiendo que el agua supera con mucho los niveles de nitratos permitidos, la Administración permita poner una industria que va a empeorar la situación.

La comunidad de vecinos de Peroniel del Campo entiende que ha habido falta de información, de diálogo y de transparencia informativa a los ciudadanos que la han solicitado, cuando el alcalde de Almenar es el promotor del proyecto.

"El pueblo de Peroniel ha hablado. Personas de distintas generaciones se preguntan por qué se permite que esto ocurra en un pueblo que estaba renaciendo. Creen que no se merecen este trato y más cuando han cedido voluntariamente su agua en otras ocasiones, reivindican su comportamiento como ejemplar y respetuoso hacía todo el mundo", ha señalado Hacendera.

Por eso han pedido una moratoria para las macrogranjas con nuevas reglas, normas, diálogo, transparencia y consensos.

Castilla y León está entre las comunidades que incurre en las tres razones en las que se basa el expediente sancionador de la Unión Europea sobre exceso de nitratos en España: por no haber designado como vulnerables todas las zonas que deberían de haberse incluido en esta categoría, por no adoptar medidas correctoras adicionales en los territorios en que se ha detectado un incremento de la contaminación por nitratos y porque no se han reforzado actuaciones en los programas de protección de las zonas vulnerables, que se han mostrado insuficientes.

Peroniel del Campo tiene las aguas contaminadas por nitratos -según datos oficiales del SINAC (Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo) y a pesar de ello si nadie lo remedia, ha advertido Hacendera, se va a instalar una explotación industrial porcina de 4.840 cabezas que, entre otras cosas, van a verter 10.406 m3 anuales de purines y extraer 12.6614 m3 de agua.

La previsión es ampliarla a 7.000 cabezas en unos pocos años y duplicar estas cifras de vertidos y extracción de agua.

En 2018, a causa del exceso de nitratos en el agua de boca, ya se tuvo que suministrar agua embotellada a los pueblos de Almenar, Esteras y Peroniel.

En julio y septiembre de 2022 la asociación Hacendera, a través de la “Red ciudadana de vigilancia para medir la contaminación del agua” articulada por Greenpeace, notifica a la Junta, a Sanidad y al Ayuntamiento de Almenar que tanto las aguas subterráneas como el agua de boca, supuestamente, superan los niveles de nitratos permitidos (la normativa establece: 35mg/L para agua subterránea y 50mg/L para agua de grifo).

Mientras que en otras localidades sorianas en parecida situación se adoptaban soluciones rápidamente, en Peroniel, hasta finales de septiembre, tras numerosas llamadas a las instituciones, no aparece en el SINAC el resultado del análisis de nitratos: 62,4 mg/L, una cifra muy superior al valor máximo permitido, y hasta octubre no se adoptan algunas medidas.

En noviembre, varios vecinos de Peroniel contratan un laboratorio certificado que arroja los siguientes datos en la medición de niveles de nitrato: agua de grifo 55,4 mg/L; dos fuentes con

89,1 mg/L y 89,4 mg/L y un manantial con 60,8mg/L.

A juzgar por estos resultados, el vecindario de Peroniel y el de Almenar llevan bebiendo agua contaminada sin saber desde cuándo, con el perjuicio que eso ha podido suponer para su salud, ha apuntado Hacendera.

Los vecinos de Peroniel del Campo conocieron por casualidad el proyecto de porcino que pretendía instalarse en su pueblo porque, presuntamente, ninguna institución ni administración o

entidad municipal les había avisado.

Y el vecindario, orgulloso de su historia, de su paisaje, sus fuentes y manantiales, y defensor de un modelo de agricultura y ganadería respetuoso con el territorio formó la plataforma de “Peroniel Limpio”.

En julio de 2021 vecinos de Peroniel, ASDEN, la Asociación Hacendera y 41 particulares, avalados por cientos de firmas legales, presentaron recursos de alegación al proyecto.