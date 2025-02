El padrón del tío Benito

Martes, 18 Febrero 2025 07:49

Mario González incide en este artículo de opinión en la falta de cumplimiento del empadronamiento obligatorio en el municipio donde se reside habitualmente, una norma recordada por el BOE y que se incumple sistemáticamente en Soria y en el resto del Estado español, ante la dejadez de los políticos y administraciones.

El BOE recordaba, recientemente, que “toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el padrón del municipio en el que resida habitualmente. Quien viva en varios municipios, deberá inscribirse únicamente en el que habite durante más tiempo al año”, y también que “los Ayuntamientos realizarán las actuaciones y operaciones necesarias para mantener actualizados sus padrones de modo que los datos contenidos en éstos concuerden con la realidad” (Arts. 54 y 62, respectivamente, del RD 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales).

Unas obligaciones, para los ciudadanos y los ayuntamientos, que enlazan con el buen funcionamiento de los servicios públicos y con el sistema electoral. Difícilmente se pueden asignar los recursos que necesita una determinada población si la misma tiene falseado su padrón a favor o en contra, que tanto da. El empadronamiento es una obligación que conecta los derechos ciudadanos con los servicios públicos más determinantes como son la sanidad, la educación o la seguridad y que, además, permite el ejercicio del sufragio activo y pasivo en los distintos comicios. Al margen de las sanciones que pueda acarrear el falseamiento del padrón municipal, lo peor es que es un engaño para todos los ciudadanos.

Frente a estas obligaciones, claras y lógicas, se alza ahora el bueno de Benito Serrano –preboste del PP y alcalde de Golmayo, para más inri- que se descuelga diciendo que "si se obliga a estar empadronado donde se reside habitualmente, supondría la defunción de muchos pueblos", que su municipio tendrá más de mil personas “viviendo sin censar” y que, “cuando hablas con ellos, lo entiendes. Uno está empadronado en un pueblo que son siete. Y si se va él y su mujer, se van el 20 por ciento del padrón. Hay otros que por corazoncito y porque se mantenga el pueblo. Hay otros que por la caza, hay otros que por los aprovechamientos”. Remata la labor, sin complejos, diciendo que es complicado saber en qué municipio vive uno más y que, “por eso nunca me he metido en el tema del padrón. Al final cada uno vive donde quiere. Al final el pueblo somos los que queremos ser. Hay servicios que les das, se benefician los que no están empadronados, pero también hay otros servicios que vamos a otros sitios y nos beneficiamos de ellos y tampoco estamos empadronados. Es un poco forzar una situación por lo menos complicada”. ¡Deberían ser las frases de su epitafio político!

Es el mismo tipo que denunciaba, con razón, el desdén con que le trató el Alcalde de Soria cuando pedía, hace poco, un servicio de transportes integrado para todo el alfoz de Soria y que, ahora, es denunciado por el Alcalde de Borobia, por actuar sin ninguna razón y con el mismo desdén («lamentablemente, prefiere ver antes a otra gente de su área ideológica»), porque lleva casi un año pidiendo una reunión con la Diputación para llevar a cabo una gestión pública y desestacionalizada del nuevo planetario del pueblo cuando acaben sus obras este 2025.

Estos politiquillos de tres al cuarto de la PPSOE no solo patrimonializan todo lo que tocan, negándole el pan y la sal al adversario político –para ellos, enemigo- sino que no se cansan de dar patadas al diccionario y al ordenamiento jurídico, con la chulería y la prepotencia que solo puede tener un politiquillo en España, con declaraciones como las anteriores donde reconoce hacer caso omiso a sus obligaciones como alcalde -algo que entraría en la órbita de la prevaricación por omisión- para afirmar que “al final el pueblo somos los que queremos ser”, ¡claro que sí, majete! y, por la misma razón, al final solo serían contribuyentes los que quisieran serlo. Son unos analfabetos que solo entienden el padrón del Tío Benito. ¡Qué frío tienen que pasar sin boina!

¿Esto es lo mejor que tiene el PP para ponerlo al frente del partido, de un municipio y de la Diputación? ¿Con esto es con lo que piensan superar al PSOE? ¿Para qué cambiar a unos inútiles por otros? Estos tipejos de la PPSOE son en el fondo umpa lumpas del partido que repiten como loritos todo lo que les piden, sin conectar ni una sola vez sus cerebros. Alguna vez, no obstante, los conectan y nos regalan declaraciones como estas del Tío Benito que lejos de llevarles a dimitir y esfumarse, les supondrán una nueva medalla en su carrera de servicio público… al partido. La culpa no es de la PPSOE, la culpa es tuya por refrendar con tú voto, elección tras elección, a personas que son unos cretinos de tomo y lomo. No les votes más, copón. Hazte ese favor.

Fdo: Mario González Casado. Abogado. Maútiko Abogados.