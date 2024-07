30 de julio: día de la liberación fiscal

Martes, 30 Julio 2024 09:54

Hoy es oficialmente el día de la liberación fiscal, lo que significa que hasta este martes todos los esfuerzos de las familias españolas en lo que llevamos de 2024 han ido destinados a pagar impuestos.

Según la Fundación Civismo, este año han hecho falta 212 días, más de siete meses, para pagar los tributos de obligado cumplimiento.

Y es a partir de hoy cuando toda la renta queda disponible en el bolsillo de los españoles.

“El incremento de la carga impositiva junto con el aumento del nivel de precios y el estancamiento de los salarios por el déficit de productividad de la economía española hacen que los españoles deban destinar 7 meses de su trabajo a pagar impuesto”, ha resaltado Albert Guivernau, director de la Fundación Civismo.

Las diferencias en la presión fiscal entre las comunidades autónomas generan un impacto significativo.

Madrid, Andalucía y Castilla y León destacan por rebajar impuestos, mientras que Cataluña presenta una carga fiscal más alta.

Estas disparidades se reflejan en variaciones de hasta un 7 por ciento en el IRPF por una misma renta anual bruta de 23.985 euros.

Además, según Fundación Civismo, se observan diferencias en la fecha de liberación fiscal, que va desde el 22 de julio en el País Vasco hasta el 4 de agosto en Cataluña, “reflejando el impacto de las distintas políticas fiscales autonómicas en los ciudadanos·.

La Fundación Civismo es un think tank, o catalizador de ideas, donde trabajan en la defensa de la libertad personal. Mediante su labor investigadora, evalúan los efectos de las políticas económicas y sociales y proponen alternativas.

Cada año realiza un estudio del número de días que los españoles dedican al pago de impuestos.

El peso de la carga fiscal, incrementada notablemente en los últimos años, provoca en las economías domésticas una tendencia que puede acentuar su empobrecimiento relativo, amplificado por el efecto de la inflación y, por ende, una pérdida de empuje del conjunto de la sociedad.

El análisis de la presión fiscal sobre las familias españolas en los últimos años revela un panorama de aumento constante, particularmente elevado desde la pandemia.

Desde el año 2020, la presión fiscal sobre las familias ha experimentado un incremento significativo del 3,15 por ciento, situándose en el 53,15 por ciento en 2023.

Este aumento se ha debido principalmente a la pérdida de ingresos de muchas familias, consecuencia de la interrupción o cierre temporal de sus negocios o fuentes de sustento económico durante los primeros meses de la pandemia.

En 2023 la Agencia Tributaria recaudó, en concepto de IRPF, algo más de 120.000 millones de euros, lo que supone, por mucho, la cifra más alta recaudada por este concepto en la historia.

Además, supuso un aumento del 12 por ciento con respecto a 2022 y un aumento del 36 por ciento en apenas 3 años, si lo comparamos con 2020.

Esta subida en el IRPF, atendiendo a los datos del INE, tiene su causa en el aumento de las rentas totales (capital y trabajo) de las familias españolas, que se estima en 9 puntos con respecto a 2022.

La escalada de tramos de muchos ciudadanos, aunado a otras medidas destinadas a la mejora de rentas de las más bajas (como el aumento del salario mínimo interprofesional) ha empujado el gravamen tributario medio por este concepto hasta el 14,33 por ciento de las rentas, dos décimas más que en 2022 y un punto más que en 2020.

Más allá de la evolución progresiva (a mayor renta disponible media, mayor es el gravamen medio total y porcentual) no deja de ser llamativa para la fundación Civismo la nula voluntad para desescalar o relajar la carga tributaria sobre los ciudadanos, que ven reducida su ya de por si moderado incremento en los ingresos para tramos más elevados sobre el IRPF.

Esto supone, junto a la subida generalizada de los precios y a la mayor presión tributaria por parte del resto de conceptos, una pérdida de poder adquisitivo de la población.

Fiscalidad familiar

Desde 2018 la fiscalidad familiar no ha parado de crecer, concretamente en 3,8 puntos, con dos impulsos importantes: las sucesivas subidas del salario mínimo interprofesional (conllevaron el aumento de la base mínima de cotización de una manera hasta entonces no conocida) y la modificación de tramos y tipos en impuestos tanto de ámbito nacional como autonómico y municipal.

Sin embargo, la tendencia más reciente sugiere un aumento constante de la carga fiscal, a pesar de la disminución de la capacidad de pago de las familias y de su menguante poder adquisitivo producto de una inflación disparada.

La presión tributaria y de cotizaciones sociales en España se ha mantenido históricamente por debajo del promedio (ponderado) de los países comunitarios dentro de un abanico que alcanzó su menor porcentaje en 2007 (-2,8 puntos de PIB) al contar con un nivel extraordinario derivado del efecto de la burbuja inmobiliaria y financiera.

La distancia se ha reducido significativamente desde 2018 hasta situarse a -2,9 puntos de PIB en 2022 con el promedio (ponderado) de la Unión Europea (38,3% vs 41,2%), y lo sitúa en -3,6 puntos de PIB por debajo de los países de la Zona euro (38,3% vs 41,9%).

El signo de la diferencia cambia en caso de utilizar la media simple y la presión fiscal española habría sido en 2022 superior en 1 punto de PIB a la media de la UE (38,3% vs 37,3%) y en 0,4 puntos a la de los países de la Zona euro.

La alta presión fiscal sobre las familias, que fue en gran parte una consecuencia directa de la crisis sanitaria y económica, parece haberse convertido en una característica permanente de la economía española.

La combinación de ingresos estancados y la creciente carga tributaria ha mantenido la presión fiscal en niveles elevados, afectando significativamente la economía doméstica.

En 2023, la recaudación del IRPF alcanzó un récord histórico de más de 120.000 millones de euros, un 36% más desde 2020, impulsada por el aumento de las rentas totales de las familias y la escalada en los tramos fiscales.

Sin embargo, la falta de medidas para reducir la carga tributaria, junto con el aumento general de los precios y otros impuestos, ha llevado a una pérdida de poder adquisitivo y menor ascenso social y económico para los ciudadanos.

En 2023, la recaudación por IVA alcanzó un nuevo récord nominal de 88.000 millones de euros, superando en más de 2.000 millones la cifra de 2022.

Este aumento se debe a un incremento en el consumo, con la base imponible del IVA creciendo más de 23 puntos en los últimos dos años.

Sin embargo, se observa una recesión en el tipo efectivo devengado por dos razones: la reducción del IVA en bienes esenciales como el gas y la luz, y el cambio en los hábitos de consumo de los españoles, que se han enfocado más en bienes y servicios con IVA reducido, como alimentos y transporte.

La recaudación por Impuestos Especiales (IIEE) ha mantenido una estabilidad notable en la última década, en contraste con el incremento observado en la recaudación por IVA y la presión fiscal general.

Esta estabilidad se explica principalmente por dos factores: El estancamiento salarial en España durante más de una década ha sido una causa significativa del aumento de la presión fiscal sobre los ciudadanos.

Desde 2012, los salarios medios solo han aumentado un 3,4%, comparado desfavorablemente con otros países europeos. En abril de 2024, la subida salarial media en España fue del 2,92%, inferior al promedio europeo del 4,7% y al 6,2% en Alemania, además de ser menor que el IPC del 3,3%. Esta situación ha resultado en una mayor presión fiscal y una pérdida de poder adquisitivo, exacerbando las dificultades económicas de las familias españolas.

La inflación afecta desproporcionadamente a los hogares de rentas bajas, incrementando el riesgo de pobreza al reducir su capacidad adquisitiva de manera significativa.

A medida que los hogares destinan una mayor proporción de sus ingresos al consumo, el impacto de la inflación se magnifica, llegando incluso a anular completamente su capacidad de gasto o ahorro.

La deflactación del IRPF es una herramienta fundamental para mantener la equidad tributaria frente al aumento del coste de vida. Este enfoque ajusta los tramos impositivos para evitar que los contribuyentes experimenten mayores cargas fiscales simplemente debido a la inflación. No se trata de reducir tipos impositivos, sino de asegurar que los contribuyentes no paguen más debido a un aumento nominal de ingresos que no refleje un verdadero incremento en su capacidad económica.

Por ejemplo, en Castilla-La Mancha, ajustar los tramos podría evitar que pequeños aumentos salariales lleven a saltos impositivos significativos.

El aumento proyectado en la recaudación del IRPF entre 2020 y 2023 subraya la importancia de políticas fiscales adaptativas que protejan el poder adquisitivo de los contribuyentes.

Este incremento del 25% en la recaudación refleja una presión fiscal creciente, a pesar de condiciones económicas cambiantes.

Es esencial implementar medidas que no solo respondan a las necesidades de ingresos públicos, sino que también mitiguen los efectos negativos de la inflación en los hogares españoles, asegurando así un sistema tributario más justo y eficiente para todos los ciudadanos. 8

El aumento continuo del coste de vida y la carga fiscal en España, especialmente en el caso del IRPF, refleja un incremento del casi 33% desde 2003.

Esta tendencia estructural se ha mantenido a un ritmo de aproximadamente cuatro décimas por año, evidenciando un impacto a largo plazo que no ha sido mitigado durante la fase pandémica ni por fluctuaciones económicas cíclicas.

Comunidades

En España, las diferencias en la presión fiscal entre las comunidades autónomas generan un impacto significativo, con Madrid, Andalucía y Castilla y León destacando por rebajar impuestos, mientras Cataluña presenta una carga fiscal más alta.

Estas disparidades se reflejan en variaciones de hasta un 7% en el IRPF por una misma renta anual bruta de 23.985 euros.

Además, se observan diferencias en la fecha de liberación fiscal, que va desde el 22 de julio en el País Vasco hasta el 4 de agosto en Cataluña, lo que refleja claramente el impacto de las diferentes políticas fiscales autonómicas en el ciudadano de a pie.

Las cotizaciones sociales netas suponen el 60% del pago de impuestos anual, debido a la enorme presión que ejercen las cotizaciones pagadas por la empresa. Esto implica una diferencia notoria respecto el resto de las economías desarrolladas, situándose la media de la OCDE en un 47%.

Como consecuencia, España tiene una presión fiscal sobre el consumo sustancialmente más baja que la media europea y de la OCDE, mientras que es mucho más alta en cotizaciones sociales e impuestos directos, siendo esto más perjudicial para los contribuyentes españoles al tener un mayor peso en la fiscalidad nacional.