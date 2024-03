TRIBUNA / Atropello en deportes

Mario González denuncia en este artículo de opinión en la mala gestión que se realizada desde el Ayuntamiento de Soria del antiguo campo de Los Pajaritos, que puede suponer que el rugby sea historia en la ciudad.

Llevamos una época muy loca con la gestión que se hace, desde el Ayuntamiento de Soria, de prácticamente todo. Dentro de esta vorágine de escándalos salta ahora la liebre en Deportes (“Sin campo, sin futuro: el calvario del Ingenieros de Soria Rugby”, EMS 21.03.24) por la nefasta gestión que desde la Concejalía de Manu Salvador se está haciendo del Campo Municipal de Los Pajaritos de Soria, de titularidad municipal, pero cuya gestión tienen cedida al CD SAN JOSÉ merced a un Convenio que tiene que renovarse este año y que dicho club aprovecha para quedarse literalmente con la instalación, para una privatización encubierta de la misma ante la incomprensible inacción del Ayuntamiento.

Allí lleva jugando el Ingenieros de Soria Club de Rugby desde hace muchísimos años tras superar, afortunadamente, otra época de patrimonialización de lo público protagonizada, entonces, por el CD NUMANCIA. Ahora, cuando parecía que aquellos años donde un privado podía hacer de las instalaciones públicas su cortijo particular habían quedado atrás, mira tú por donde, aparece el CD SAN JOSÉ que, tras la pandemia, está acelerando tanto en su control sobre los usos y horarios de dicha instalación –que, repito, no es suya- como en los desplantes al resto de usuarios, particularmente al Ingenieros de Soria Club de Rugby. Un club pequeño, pero con gran potencial, que es el único exponente que tenemos los sorianos dentro de un deporte que va a crecer mucho, en España y en Soria, durante los próximos años gracias al horizonte del Mundial de Australia 2027.

Ese Ingenieros de Soria Club de Rugby no solo es el club soriano más inclusivo, porque al rugby puede jugar absolutamente todo el mundo, sino que además tiene una estructura creciente, con secciones masculinas y femeninas, y cuenta con 25 años de trayectoria. Un club que desde el primer momento ha sabido convivir en perfecta armonía con el resto de usuarios de dicha instalación y quiere seguir haciéndolo según me consta. Sin embargo, desde la Concejalía de Deportes por algún tipo de interés espurio –porque otra cosa no se comprende- no se hace absolutamente nada ante las prácticas abusivas de un CD SAN JOSÉ que pretende eliminar al Ingenieros de Soria Club de Rugby de la instalación y de su Convenio de Gestión donde tiene perfecto derecho a participar en igualdad de condiciones.

Un daño que se extiende también a muchos negocios de la ciudad de Soria porque las jugarretas en la asignación del campo –el único homologado en toda la provincia por la RFER para la práctica oficial de este deporte- y los cambios de fechas y horarios sin previo aviso han provocado recientemente la suspensión de la Jornada de Escuelas que iba a reunir, en Soria, a cerca de 300 niños y niñas de Aragón y Castilla y León, más sus familias, y que estando programada desde el 2023 para el 09.03.24 tuvo finalmente que suspenderse cuando el CD SAN JOSÉ requirió para sí la instalación, supuestamente para jugar un partido en la misma fecha que, sin embargo, luego se disputó un día más tarde: el 10.03.24. Una canallada que amenazan con repetir cuando el Ingenieros de Soria Club de Rugby reprogramó dicho encuentro de Escuelas para el próximo 18.05.24 y aún están pendientes de confirmación tanto por parte del CD SAN JOSÉ como de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Soria.

El uso abusivo que hace de dicha instalación pública el CD SAN JOSÉ, con la incomprensible aquiescencia de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Soria, se extiende no solo a los eventos extraordinarios sino que también penalizan y obstruyen la actividad ordinaria de competición oficial federada del Ingenieros de Soria Club de Rugby –igual que la del futbol- donde, a estas horas, la doble cita, en masculino y femenino, contra el Universitario de Zaragoza de este próximo domingo 24 ¡está aún pendiente de confirmar!

No se trata, por tanto, de malentendidos ni de casualidades infortunadas, sino de una táctica de los amiguetes del Ayuntamiento para conseguir el uso exclusivo y excluyente de una instalación pública que no les pertenece. Un auténtico atropello y un fraude de ley que se suma a todos los demás y por el que los sorianos de a pie, esta vez todos los integrantes del Ingenieros de Soria Club de Rugby que no son pocos, tienen que estar y pasar porque no son amiguetes de nadie, sino simples ciudadanos que esperan un trato igualitario por parte de la Concejalía de Deportes que nunca llega. Del ‘Soria Ciudad del Deporte’ hemos pasado al ‘Soria Ciudad de los Amiguetes hasta en los Deportes’.

Fdo: Mario González Casado. Abogado. Mautiko Abogados