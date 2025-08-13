La Copa Diputación 2025-2026 ya conoce sus grupos

Miércoles, 13 Agosto 2025 13:29

El fútbol provincial ya tiene fecha marcada en el calendario para la Copa Diputación 2025-2026. La Diputación de Soria ha aprobado una nueva edición del torneo que enfrentará a 20 equipos de la provincia, con partidos que se disputarán entre diciembre y mayo.

El campeonato combinará la intensidad de las fases eliminatorias con la emoción de las finales, en una competición que es ya tradición en el calendario deportivo soriano.

La Junta de Gobierno de la Diputación de Soria ha dado el visto bueno a una nueva edición de la Copa Diputación, tanto en categoría masculina como femenina, que se disputará entre finales de 2025 y la primavera de 2026.

A través del Área de Deportes, se ha confirmado la participación de los equipos de la 1ª División Provincial de Aficionados, que alternarán sus partidos de liga y copa según los calendarios diseñados por la Delegación Soriana de Fútbol.

El presupuesto destinado asciende a 9.500 euros: 4.500 para arbitrajes de fase de grupos y eliminatorias previas, y 5.000 para la fase final.

La Copa Diputación Masculina contará con 15 equipos repartidos en cuatro grupos:

Grupo A: Langa, Covaleda, Valeránica y Arcos

Grupo B: Navaleno, Tardelcuende, Calasanz B y Quintana

Grupo C: San Esteban, Norma-San Leonardo, Piqueras y Abejar

Grupo D: Castroviejo, Visontium y San José B

La fase de grupos se disputará a una vuelta, clasificándose a cuartos de final los dos primeros de cada grupo. El calendario fija la 1ª jornada para el 6 de diciembre de 2025, la 2ª para el 8 de diciembre y la 3ª para el 6 de enero de 2026.

Los cuartos, a partido único, se jugarán el 2 de abril de 2026; las semifinales, también a un solo encuentro, el 23 de abril; y la final se celebrará el 23 de mayo, sin prórroga en caso de empate.

La Copa Diputación Femenina reunirá a 5 equipos. Una eliminatoria previa decidirá el cuarto semifinalista:

Eliminatoria previa: Numancia vs Calasanz (ida: 6 y 8 de diciembre de 2025; vuelta: 4 y 6 de enero de 2026)

Las semifinales, a doble partido, enfrentarán al vencedor de la previa con el Uxama, y al Almazán con el Norma. Los partidos de ida se disputarán el 4 de abril de 2026 y los de vuelta el 23 de abril. La gran final se celebrará el 23 de mayo, el mismo día que la masculina.

Con el calendario cerrado, la provincia ya empieza a vivir la cuenta atrás para una de sus competiciones más emblemáticas, donde fútbol soriano volverá a encontrarse en cada municipio.

Toda la información sobre el desarrollo de las Competiciones deportivas podrá encontrarse en la página web de la Diputación de Soria, dentro del área de deportes: https://www.dipsoria.es/areas-diputacion/deportes/copa-diputacion-de-futbol