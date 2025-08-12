Jornada de puertas abiertas de Balonmano Soria para enseñar a niños

Martes, 12 Agosto 2025 13:46

El polideportivo San Andrés de Soria se convertirá el próximo jueves, 14 de agosto, en el epicentro de la ilusión y el deporte con una jornada de puertas abiertas ideada para que niños de 5 a 14 años descubran y disfruten del balonmano de la mano de los jugadores del primer equipo del Club Balonmano Soria.

La sesión estará dirigida por su entrenador Oriol Castellarnau y contará con la participación y organización de los jugadores del primer equipo, quienes compartirán su experiencia, enseñarán técnicas básicas y mostrarán el espíritu de equipo que caracteriza a este deporte.

La cita es el próximo jueves, de 11:00 a 13:00 horas, en el polideportivo de San Andrés.



“Queremos que los más pequeños sientan el balonmano como algo cercano, que descubran lo divertido que es y que vivan la experiencia junto a los jugadores que ven en la pista cada fin de semana”, ha destacado Oriol, quien dirigirá la actividad.



Además de aprender movimientos, pases y lanzamientos, los participantes podrán disfrutar de juegos, retos y dinámicas que fomentan la coordinación, el compañerismo y la diversión.



Desde el Club Balonmano Soria han animado hoy a todas las familias a acercarse y permitir que sus hijos vivan una mañana diferente, llena de deporte, risas y valores.



No es necesaria inscripción previa, solo ganas de pasarlo bien y ropa deportiva cómoda.



