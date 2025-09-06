Tres casos de éxito en Castilla y León en procesos productivos sostenibles en sector agroalimentario

Sábado, 06 Septiembre 2025 18:22

La Junta de Castilla y León participa en guía europea de buenas prácticas para impulsar procesos productivos más sostenibles en el sector agroalimentario. La iniciativa, desarrollada desde el ITACyL y enmarcada en el proyecto europeo ‘Plant Power’, incluye la experiencia de tres casos de éxito en Castilla y León: Molinos del Duero, Hiperbaric y NaturSnacks.

La Junta, a través del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), ha participado en la edición de una guía de buenas prácticas enmarcada en el proyecto europeo ‘Plant Power’. El objetivo es facilitar a los profesionales del sector agroalimentario la incorporación de soluciones tecnológicas que hagan más sostenibles sus procesos productivos.

El documento, coordinado por la Universidad de Nitra (Eslovaquia), cuenta con la participación de socios de España -entre ellos el ITACyL y la Universidad de Valladolid-, Irlanda, Grecia y Dinamarca, y recoge ejemplos inspiradores de empresas que han transformado sus procesos productivos mediante estrategias sostenibles, tecnologías emergentes y principios de economía circular.

La guía reúne experiencias prácticas de cinco países europeos que contribuyen a la mejora tecnológica, la sostenibilidad y el desarrollo territorial, claves para el futuro agroalimentario.

Entre los casos destacados figuran tres ejemplos de Castilla y León:

Molinos del Duero – Alere Vital (Zamora), que ha desarrollado harinas germinadas con propiedades nutricionales mejoradas mediante técnicas de germinación controlada y secado de bajo impacto.

Hiperbaric (Burgos), pionera en tecnologías de conservación por alta presión hidrostática (HPP), que permiten producir alimentos y bebidas vegetales seguras, sin aditivos y con mayor vida útil.

NaturSnacks (Valladolid), que ha introducido procesos de deshidratación para transformar excedentes de frutas y verduras en snacks saludables, fomentando la economía circular y la producción local.

Plant Power

La Guía de Buenas Prácticas para la Innovación en Productos Vegetales, disponible en acceso libre en la web del proyecto ( https://plantpowerproject.eu/ ), es el primer resultado de las cinco líneas de trabajo de Plant Power.

Este proyecto europeo tiene como objetivo impulsar la innovación tecnológica en el sector agroalimentario y facilitar la creación de recursos educativos abiertos (OER) para la formación profesional, apoyando la transición hacia un modelo alimentario sostenible, saludable e inclusivo.

Con esta participación, el ITACyL reafirma su compromiso con la sostenibilidad, la innovación aplicada al medio rural y el fortalecimiento de redes internacionales que trabajan por un sistema alimentario más equilibrado, responsable y alineado con los retos globales.